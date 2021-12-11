ألمانيا: لا توجد بارقة أمل في المفاوضات النووية مع إيران

2021/12/11 | 22:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنه لا توجد بارقة أمل في تقدم مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران بسبب العرض الذي قدمه وفد طهران.وقالت بيربوك في تصريح […]

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