زيدان إقبال في مباراة العراق وإيران المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم

2021/12/11 | 22:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد مدربُ المنتخب الوطني العراقي، زيليكو بيتروفيتش، السبت، أن اللاعب زيدان إقبال سيتواجد في مباراة العراق المقبلة أمام إيران.

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وقال بيتروفيتش في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (11 كانون الأول 2021)، إن "اللاعب زيدان إقبال سيتواجد في مباراة ايران المقبلة في تصفيات كأس العالم بعد الاتفاق معه على توجيه الدعوة له".

وأضاف، أنه "سيعقد اجتماعات منفردة مع مدربي الاندية في الدوري الممتاز لشرح خطة عمله للفترة المقبلة".

وأشار إلى أن تواجده في مباريات الدوري الممتاز من أجل استقطاب لاعبين جدد للمنتخب الوطني والبحث عن لاعبين شباب في الفترة المقبلة".

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