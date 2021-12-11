الورقة البيضاء وسعر الدولار من جديد.. تصريح مثير لوزير المالية العراقي - عاجل

2021/12/11 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كان هناك وفرة مالية ما بين أعوام 2009-2013 لكن بالمقابل لم تكن هناك سياسات اقتصادية واضحة، تحولت الموارد المالية من مبيعات النفط لتعيينات حكوميةالزيادة في استحقاقات رواتب الموظفين والتعاقد جراء الوفرة المالية ضغطت على مالية الدولة بسبب تراجع أسعار النفطالانفاق الاستثماري في العراق كبير بعد 2003 لكن لم يكن وفق ضوابط وأغلب المشاريع وقفت ورائها دوافع شخصية أو قطاعية وليس مشاريع اقتصاديةهناك هدر كبير وسوء استخدام للموارد أكثر من كونه سرقة أو فساداًأناس غير كفوئين قدموا المشاريع وأدارها أشخاص غير مؤهلينهناك موارد هائلة تصرف على مشاريع لكنها اثرها الاقتصادي قليلهناك مشاريع مستشفيات أقرت بعد العام 2011 لكن لم تكتمل وقسم منها لم تكن لها تخصيصات وانسحب المختصون واستفاد البعض وبقيت كهياكلالمشاريع الصغيرة في أغلب الأوقات تكون أكثر نفعاً للاقتصاد من المشاريع الكبرىالورقة البيضاء مشروع عراقي 100% الهدف منه تقوية امكانيات الدولةالورقة البيضاء بدأت بإصلاح الإدارة العامة للدولة ومن ثم إصلاح مالية البلدالعراق من الممكن أن يستفيد من وضعه الجغرافي ليكون معبراً عبر تنفيذ موانئ وطرق سريعة ترتبط بسكك حديد ومشاريع صناعيةالعراق يحتاج لإصلاح جذري لنظام إدارة الاقتصاد لمواجهة التحديات ومن بينها تراجع أسعار النفطالاقتصاد العراقي مبني كليا على الإيرادات النفطية وبنسبة 95%، وفي آخر عامين بدأت اقتصاديات الدول الكبرى والصناعية تبحث عن بديل للنفط وهذا خطر علينادول الخليج لديها استثمارات مالية بقيمة ترليوني دولار لمواجهة خطر تراجع اسعار النفطعدم دفع فواتير الكهرباء من قبل المواطنين يكلف الدولة 15 ترليون دينار سنوياالعراق يمتلك طاقات بشرية اقتصادية ورؤية تشخص التحديات وتضع الوسائل للاستقرار الاقتصاديعملة الدينار اعتمدت في العراق بداية عشرينيات القرن الماضي وكل دينار كان يعادل 4.80 دولار

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