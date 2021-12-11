ذهبية عراقية في بطولة العرب بالمبارزة بالسليمانية

2021/12/11 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

شهد اليوم الثاني من بطولة العرب بالمبارزة لفئتي الرجال و النساء المقامة حاليا في السليمانية تحقيق العراق لوسامه الذهبي الاول بفعالية سيف المبارزة فرقي / رجال و تعد المرة الاولى في تاريخه يحقق فيها المركز الاول بهذه الفئة بعد ان تمكن المنتخب العراقي من تحقيق فوز مثير جدا على المنتخب الكويتي بنتيجة 45-36، فيما احتل المنتخب السوري المركز الثالث.

وضيع لاعب منتخبنا الوطني علاء حسين فرصة حصد المركز الاول رغم تقدمه بفارق خمس نقاط حين فرط بتقدمه امام لاعب المنتخب الكويتي عبد العزيز الشطي الذي قلب تأخره الى فوز مهم حصد من خلاله المركز الاول تاركا للعراق المركز الثاني.

وواصل المنتخب الكويتي فرقي / رجال حصد المراكز الاولى حين حقق الوسام الذهبي ايضا في فعالية السيف العربي بعد فوزه على المنتخب الاردني بنتيجة 45- 34 وجاء المنتخب العراقي في المركز الثالث، اما في فعالية سلاح الشيش فقد نال المنتخب الكويتي المركز الاول بعد الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 45 - 37.

وفي منافسات النساء في فعالية السيف العربي فقد ابدعت لاعبات المنتخب العراقي وتمكن من تحقيق فوز رائع على المنتخب السوري بنتيجة 45 -32 فيما حققت فتيات سوريا المركز الاول في فعالية سيف المبارزة بعد الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 45 - 24 وحلت لاعبات فلسطين بالمركز الثالث.

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