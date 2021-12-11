تشاؤم الماني حول مفاوضات الاتفاق النووي الايراني

2021/12/11 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنه ما من بارقة تقدم في المحادثات النووية مع إيران، مؤكدة أن الوقت ينفد.وأضافت للصحافيين على هامش اجتماع لمجموعة السبع في مدينة ليفربول البريطانية: ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم..بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية، عادت المفاوضات ستة أشهر إلى الوراء.وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال في وقت سابق اليوم السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن عقد يوم الجمعة اجتماعا ”مثمرا“ مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وجرى خلال اللقاء بحث الاتفاق النووي الإيراني.وأضاف المتحدث: عقد الوزير بلينكن اجتماعا مثمرا مع نظرائه… من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في ليفربول، بحثوا خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، وما سنتخذه في الفترة المقبلة.وعُقد الاجتماع في مدينة ليفربول عشية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع، يُتوقع أن يصدر في ختامه نداء مشترك إلى إيران بأن تحد من برنامجها النووي، وأن تغتنم فرصة المحادثات الجارية في فيينا./انتهى3

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