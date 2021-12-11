اعتقال تاجر مخدرات غربي الحلة

2021/12/11 | 22:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/اعتقلت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل والشرطة مساء اليوم السبت بعملية مداهمة لأحد المنازل في ناحية أبي غرق غربي الحلة تاجر مخدرات بحوزته أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة وأوراق ثبوتية مزورة.وقال مصدر في القوة" أن تاجر مخدرات تم اعتقاله مساء اليوم السبت بعملية مداهمة بناء على معلومات استخبارية لأحد المنازل في ناحية أبي غرق غربي الحلة وتم ضبط أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة وأوراق ثبوتية مزورة وسلاح خفيف.واضاف أن القوة نقلت المتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معه وتم التحفظ على المضبوطات"./انتهى

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