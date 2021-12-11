وزير المالية: هناك هدراً كبيراً وسوء استخدام في موارد العراق

2021/12/11 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير المالية علي علاوي، السبت، أن هناك هدراً كبيراً، وسوء استخدام في موارد العراق، أكثر من عمليات الفساد والسرقة.وقال علاوي تابعه “النور نيوز” إن “أفضل الفترات المالية التي شهدها العراق هي آواخر السبعينات، حيث كان يصدر العراق أكثر من 3 ملايين ونصف برميل، والأسعار قفزت من 10 الى نحو 40 …

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