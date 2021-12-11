مسؤولة أميركية تزور أوكرانيا وروسيا الأسبوع المقبل

2021/12/11 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية، السبت، أن مساعدة وزير الخارجية المكلفة شؤون أوروبا كارن دونفريد ستتوجه الأسبوع المقبل إلى أوكرانيا وروسيا لإجراء مباحثات تتناول الوضع على الحدود بين البلدين.

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