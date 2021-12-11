مصر تفوز على الأردن.. وتبلغ نصف نهائي كأس العرب

2021/12/11 | 22:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب المصري على نظيره الأردني، مساء السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبلغ نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

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