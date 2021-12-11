2021/12/11 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فاجأ الفنان المصري أحمد السقا، صديق عمره الفنان المصري محمد هنيدي، ودخل عليه الاستديو راكبا حصان.وترافقه موسيقى أغنية “ياليلة مجاني” للمطرب الراحل محمد رشدي.دخل السقا استديو برنامج “هنيدي شو” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحمد السقا يقتحم استديو “هنيدي شو” بالحصان (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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