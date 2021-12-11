كردستان: الإطاحة بأفارقة بحوزتهم 70 كغم من المخدرات

2021/12/11 | 22:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط 70 كيلوغراما من الهيروين والافيون.

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