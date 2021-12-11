العتبة الحسينية تعلن البدء بإعادة إعمار مستشفى الشطرة في ذي قار

2021/12/11 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه ممثل المرجعية والمتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الكوادر الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة ببناء صالات عمليات في مستشفى الشطرة العام بذي قار جنوب العراق.وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية حسين رضا لموقع "الأئمة الاثنا عشر" تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "باشر قسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة وبتوجيه وإشراف مباشر من قبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي وبالتعاون مع دائرة صحة محافظة ذي قار بإنشاء مبنى صالات العمليات في مستشفى الشطرة العام".وأضاف: أن " المبنى يتألف من ٦ صالات للعمليات، ستغلف بمادة HPL التخصصية ويحتوي أيضاً على صالة للتعقيم وفضاء انتظار للمراجعين، فضلاً عن أماكن ساندة أخرى"، مؤكدا أنه سيتم أيضاً "إنجاز المبنى في القريب العاجل ليقدم خدماته الطبية المجانية للمواطنين الكرام من أهالي المحافظة العزيزة".

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