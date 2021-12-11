نساء ميسان يدخلن التاريخ الرياضي من خلال لعبة الفن النبيل

2021/12/11 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت لاعبتي نادي دجلة الرياضي ، ولاول

مرة في تاريخ محافظة ميسان الرياضي ،

المركز الثاني في بطولة اندية العراق

النسوية للملاكمة التي جرت منافساتها

في العاصمة بغداد .

وقال مدرب النادي باللعبة " صادق ع

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