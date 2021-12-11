منتدى كربلاء لادب المراة يقيم امسية تعريفية بالمنتدى ويحتفي باصدارت عضواته

2021/12/11 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام منتدى كربلاء لأدب المرأة التابع

لاتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء

المقدسة باكورة نشاطاته الأدبية عبر

أمسية أقيمت عصر اليوم السبت بمقر

الاتحاد داخل المكتبة المركزية العامة

؛ تضمنت الأمسية تعريفا با

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