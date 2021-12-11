حشد العتبات يلقي القبض على مطلوب وفق المادة 4 ارهاب في النخيب

2021/12/11 | 22:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز استخبارات فرقة العباس

القتالية (حشد العتبات المقدسة) ضمن

قاطع النخيب القبض على مطلوب للقضاء وفق

المادة الرابعة من قانون مكافحة

الارهاب.

ونقل بيان للفرقة حصلت وكالة نون

الخبرية عليه اليوم ال

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