رئيس حكومة كردستان يعزي نوري المالكي بوفاة ابن شقيقته

2021/12/11 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، السبت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في وفاة ابن شقيقته.

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وذكر بيان صدر عن بارزاني (11 كانون الأول 2021) قوله: الأستاذ نوري المالكي المحترم.. تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له ابن شقيقتكم، وبهذا المصاب نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهمكم وجميع أفراد الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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