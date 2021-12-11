فض نزاع البصرة والقبض على مفتعليه

2021/12/11 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني في البصرة، اليوم السبت، بفض نزاع عشائري في محافظة البصرة والقبض على مفتعليه.

وقال الصمدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القوات الامنية في قيادة عمليات البصرة تمكنت من فض نزاع عشائري في البصرة".

وبين أنه "تم القبض على جميع المتورطين في النزاع بتهمة الارهاب".

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