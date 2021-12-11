التقاعد تصدر توضيحا بشأن تجاهل تظاهرات لذوي الشهداء والجرحى

2021/12/11 | 22:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة التقاعد العامة، اليوم السبت، توضيحا بشأن تجاهل تظاهرات ذوي الشهداء والجرحى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تنفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجاهل رئيسها تظاهرات ذوي الشهداء والجرحى أمام مبنى الهيئة".

وأكدت أن "رئيسها اياد محمود متابع وبشكل شخصي ملف ذوي الشهداء والجرحى ومطلع بشكل تام على إجراءات الهيئة بشأن حسم ملفاتهم ومتعلقاتهم الخاصة في الهيئة".

وأشارت إلى أن "رئيس الهيئة أوعز إلى المديريات كافة للوقوف على احتياجات ومتطلبات المواطنين والعمل على إنجاز المعاملات بانسيابية كبيرة".

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