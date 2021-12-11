القبض على متهم بالارهاب في النخيب

2021/12/11 | 22:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ألقت مفارز استخبارات فرقة العباس القتالية (حشد العتبات المقدسة) ضمن قاطع النخيب القبض على مطلوب للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.وذكرت في بيان: تم القاء القبض على المطلوب المدعو ( ب.ي.خ.ف ) من أهالي الفلوجة بعد التأكد من مطابقة المعلومات مع المتهم، وسيتم تسليمه للجهات المعنية رسمياً./انتهى3

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