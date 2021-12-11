نزاع عشائري مسلح بمنطقة الطوبة والنخلية شمالي البصرة بين عشيرتين بسبب مشاجرة

2021/12/11 | 22:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اندلع نزاع عشائري مسلح في منطقة الطوبة والنخلية شمالي البصرة مساء اليوم بين عشيرتين بسبب مشاجرة .وذكر مصدر امني أن مشاجرة حدثت بين اثنين بالأيدي عصر اليوم تطور إلى نزاع مسلح استخدمت فيه أسلحة متنوعة ولم تعرف لحد ألان الخسائر من الطرفين.واضاف " ان قوة من شرطة البصرة وصلت الى مكان الحادث وقامت بملاحقة الخارجين عن القانون ومثيري النزاع ./انتهى

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