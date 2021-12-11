2021/12/11 | 22:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت صحيفة “نيويروك تايمز” الأمريكية أن اسرائيل تشاورت مع الولايات المتحدة قبل أن تنفذ هجومين سريين ضد إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الهجومين استهدف قاعدة صواريخ، فيما استهدف الآخر مصنعا لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج الإيرانية.

كما ذكرت الصحيفة أن القلق ينتاب إسرائيل في حال توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران حول الملف النووي، ما قد يدفع واشنطن إلى أن تطلب من أجهزة الاستخبارات في إسرائيل عدم القيام بعمليات سرية في إيران.

وأضافت أن “تل أبيب ترغب في أن تتعهد الإدارة الأمريكية بعدم منع إسرائيل من القيام بمثل هذه العمليات”.

التالي

منذ 26 دقيقة

ألمانيا متشائمة من المفاوضات النووية مع إيران

منذ ساعة واحدة

بايدن يعلق على الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة

منذ ساعتين

فرنسا توافق على علاج لكوفيد- 19 بالأجسام المضادة

منذ 3 ساعات

الهند..



احتجاز رجل بتهمة سرقة ساعة مارادونا

منذ 3 ساعات

الآلاف يتظاهرون في دولة اوربية احتجاجا على قيود “كوفيد-19”

منذ 4 ساعات

الصين تعلن تطعيم أكثر من 82% من سكانها بشكل كامل

منذ 4 ساعات

طهران تعلن عن أخبار سارة في مجال تحييد العقوبات وتجاوز فاعليتها

منذ 5 ساعات

زارا..



أصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم

منذ 5 ساعات

شروط دخول السعودية لأداء مناسك العمرة

منذ 6 ساعات

رئيسي يكشف عن شرط للتوصل إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل “هجومين سريين” في إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل “هجومين سريين” في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).