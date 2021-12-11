شاهد بالفيديو.. واشنطن تقلب الطاولة في العراق على ميليشيات ايران | تقرير

2021/12/11 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eqYM-BI9nGo

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