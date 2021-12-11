2021/12/11 | 22:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F8tstK3YCgo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصريحات أميركية تناقض العراقية: قواتنا باقية والفصائل لن تصل إليها | تقرير ضحى عنبر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تصريحات أميركية تناقض العراقية: قواتنا باقية والفصائل لن تصل إليها | تقرير ضحى عنبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).