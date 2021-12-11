دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى تزور أوكرانيا وروسيا لمناقشة الحشد العسكري لموسكو

2021/12/11 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيسافر كبير مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا إلى روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

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