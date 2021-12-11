2021/12/11 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تجارب معملية في جنوب أفريقيا، السبت، أن جرعتين من لقاح شركة فايزر أثبتتا فعالية بنسبة 22.5% ضد الإصابة بمتحوّر أوميكرون.وأصدر باحثون في معهد أبحاث الصحة الأفريقية في ديربان بيانات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة: فعالية جرعتين من فايزر ضد أوميكرون 23% فقط المركز الخبري الوطني.

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