2021/12/11 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات الطائرة بدون طيار من مطارد العواصف براندون كليمانت الدمار الكامل الذي خلفته عاصفة قوية في مايفيلد، ولاية كنتاكي الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة دون طيار تلتقط مشاهد دمار كامل جراء الأعاصير في ولايات أمريكية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة دون طيار تلتقط مشاهد دمار كامل جراء الأعاصير في ولايات أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).