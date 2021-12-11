2021/12/11 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه ممثل المرجعية والمتولي الشرعي سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم السبت، الكوادر الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة ببناء صالات عمليات في مستشفى الشطرة العام بذي قار.وقال رئيس قسم المشاريع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العتبة الحسينية توجه بإعادة إعمار مستشفى الشطرة في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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