وزير المالية: أضرار الهدر الكبير وسوء استخدام الموارد أكثر من السرقة والفساد

2021/12/11 | 23:26 - المصدر: قناة التغيير

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قال وزير المالية علي علاوي أن الوفرة المالية ما بين أعوام 2009-2013 ضاعت بسبب غياب السياسة الاقتصادية عن السياسيين والاقتصاديين العراقيين خلال تلك الأعوام المنصرمة.

وأضاف علاوي قائلا أن أضرار الهدر الكبير وسوء استخدام الموارد أكثر من السرقة والفساد وأن أغلب المشاريع منذ 2003 وقفت ورائها دوافع شخصية أو قطاعية.

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