عضو في حزب بارزاني يدعو لتقسيم العراق إلى 4 فيدراليات: اثنتان للشيعة!

2021/12/11 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان إلى تقسيم العراق لـ 4 فيدراليات، اثنتان للعرب الشيعة، وواحدة للعرب السنة، إضافةً إلى إقليم كردستان.

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باجلان الذي تحدث بصفة "باحث كردي" خلال تغطية بثتها "الشرقية" بمناسبة مئوية الدولة العراقية، قال إن "كل الشعب سيطالب بتقسيم العراق إلى فيدراليات وليس تقسيم العراق إلى دويلات، وذلك عبر تأسيس إقليمين عربيين شيعيين، وواحد للسنة إضافةً إلى إقليم كردستان العراق، مع الإبقاء على بغداد عاصمة لا مركزية للدولة، وهذا لن يكون تقسيماً للبلاد، لأن المواطن سيتمكن من التجول في كل العراق".

وأضاف باجلان في تصريحات تابعها "ناس" أن "هناك 25 تجربة فيدرالية ناجحة، وأن على العراق أن يسير في هذا الاتجاه، بعد مئة عام من الإقصاء للمكون الكردي ثم الشيعي ثم السني".

وتابع "تغطي وسائل الإعلام قضية وجود نحو 3 آلاف مواطن من اقليم كردستان عالقين عند حدود أوروبا، لكن هناك ثلاثة ملايين شيعي وستة ملايين سني هربوا من العراق خلال هذه الحقبة".

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