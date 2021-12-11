الحشد ينفذ قصفا بالهاونات على اهداف لداعش في ديالى

2021/12/11 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان الحشد الشعبي نفذ قصفا استهدف اهداف لداعش في ديالى.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي قصف 4 اهداف داعشية بالهاونات في عمق حوض الصفرة شمال ديالى".واضاف ان "ذلك جاء بعد رصد تحركات للتنظيم من خلال كاميرات حرارية"، مؤكدا ان "الوضع تحت السيطرة الامنية".

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