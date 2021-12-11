زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب محافظة كرمان جنوب شرق ايران

2021/12/11 | 23:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر المؤلف من /9/ درجات مساء اليوم السبت بلدة خانوك التابعة لمدينة زرند بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ,ان الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 26 دقيقة و 6 ثوان من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (السادسة و 56 دقيقة و 6 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).واضاف ,كان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.82 والطول الشرقي 56.77 درجة وفي عمق 8 كم من سطح الارض".وتابع:"لم تصل لغاية الان اية تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال".واوضح, ان بلدة خانوك تقع على بعد 60 كم من مدينة كرمان مركز المحافظة"./انتهى2

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