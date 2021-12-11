زلزال يضرب جنوب شرقي ايران

2021/12/11 | 23:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر مساء اليوم السبت بلدة خانوك التابعة لمدينة زرند بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران.وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 26 دقيقة و 6 ثوان من مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي (السادسة و 56 دقيقة و 6 ثوان مساء بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.82 والطول الشرقي 56.77 درجة وفي عمق 8 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء الزلزال.

وتقع بلدة خانوك على بعد 60 كم من مدينة كرمان مركز المحافظة.

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