‏التقاعد تنفي ‏”تجاهل” رئيسها تظاهرات ذوي الشهداء والجرحى

نفت هيئة التقاعد الوطنية، السبت، ”تجاهل” رئيسها إياد محمود تظاهرات ذوي الشهداء والجرحى.وقالت الهيئة في بيان، “نفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجاهل رئيس الهيئة تظاهرات ذوي الشهداء والجرحى أمام مبنى الهيئة”.
وأضافت أن “رئيس هيئة التقاعد يؤكد حرصه بالوقوف على متطلبات ذوي الشهداء والجرحى”.
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