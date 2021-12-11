‏التقاعد تنفي ‏”تجاهل” رئيسها تظاهرات ذوي الشهداء والجرحى

2021/12/11 | 23:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت هيئة ‏التقاعد الوطنية، السبت، ‏”تجاهل” رئيسها إياد محمود تظاهرات ذوي الشهداء والجرحى.‏وقالت الهيئة في بيان، “نفي ‏ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجاهل رئيس الهيئة تظاهرات ذوي الشهداء والجرحى ‏أمام مبنى الهيئة”.

وأضافت أن “رئيس هيئة التقاعد يؤكد حرصه بالوقوف على متطلبات ذوي الشهداء والجرحى”.

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