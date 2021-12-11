2021/12/11 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريما_كتانة_نزال عن حجب صور المرشحات بأدوات الدعاية الانتخابية:بادرت لجنة الانتخابات المركزية قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية إلى وضع مدوَّنة سلوك تحت عنوان «مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية».



بذلك، وقفت لجنة الانتخابات أمام مسؤولياتها في مواجهة ظاهرة إخفاء صور المرشحات من قوائم الدعاية الانتخابية ومحاولة معالجتها.تصدَّت المدونة لممارسات عنفية محتملة قد تتعرض لها المرأة في الانتخابا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن اعتصام النساء وإخفاء صور مرشحات - ريما كتانة نزال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن اعتصام النساء وإخفاء صور مرشحات - ريما كتانة نزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).