الأعاصير في ولايات أميركية.. 78 ضحية والعدد مرشح للارتفاع

2021/12/11 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا الأعاصير التي ضربت خمس ولايات أميركية في وسط وجنوب البلاد، ليصل السبت، 78 وفاة.

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