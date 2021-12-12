بايدن يوافق على إعلان حالة الطوارئ في كنتاكي بعد اجتياح الأعاصير الولاية

2021/12/11 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان الطوارئ الفيدرالي لولاية كنتاكي، حسبما أعلن البيت الأبيض، السبت، بعد أن اجتاحت الأعاصير الولاية ليلة الجمعة حتى صباح السبت.

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