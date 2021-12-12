مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث دهس في ذي قار

2021/12/12 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - ناس

أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، السبت، بأن شخصين توفيا بحادث دهس وسط الناصرية.

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وقال المصدر لـ"ناس" (11 كانون الأول 2021): إن "شخصين يستقلان دراجة نارية لقيا حتفهما بعد أن دهستهم سيارة نوع بي أن دم دبليو بسبب السرعة المفرطة عند مجسر القيثارة في الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "الناشط محمد الشكرجي كان أحد المتوفين في الحادث".

وقالت مصادر محلية، أن "4 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية في الحادث المذكور، حيث أصيب اثنان، وتوفي اثنان آخران".

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