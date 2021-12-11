واشنطن تقلب الطاولة في العراق على ميليشيات ايران

2021/12/12 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير

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مع اقتراب تنفيذ المتفق عليه بين بغداد وواشنطن بانسحاب القوات القتالية من العراق، تقلب تصريحات الجنرال ماكينزي الطاولة على آمال فصائل مسلحة تقول واشنطن إنها موالية لإيران بعد الإعلان عن بقاء قوات واشنطن للدعم والاسناد الجوي للقوات العراقية.

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