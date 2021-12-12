2021/12/12 | 00:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، في مؤتمر صحفي صباح السبت، إن 70 شخصًا على الأقل من سكان كنتاكي لقوا حتفهم في أعقاب أعاصير مدمرة، مضيفًا أنه “قد يتجاوز 100 شخص قبل انتهاء اليوم“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليك ما نعرفه عن ضحايا الأعاصير المميتة التي اجتاحت 5 ولايات في أمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليك ما نعرفه عن ضحايا الأعاصير المميتة التي اجتاحت 5 ولايات في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).