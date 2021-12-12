العمليات مستمرة.. جهاز أمني رفيع يكشف عن تنسيق استخباري بين مركز العراق وإقليمه

2021/12/12 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد جهاز مكافحة الارهاب العراقي، اليوم الاحد، استمرار "عمليات نوعية" في المناطق الفاصلة بين حدود الاقليم والمركز خلال المرحلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان، لـ(بغداد اليوم) ان "المناطق الفاصلة بين حدود اقليم كردستان والمركز ستشهد عمليات امنية واسعة ونوعية خلال الفترة المقبلة، كما ان الجهاز مستمر بعملياته الاستباقية وفق رؤيته الاستخبارية وتحليله للعمليات التي ينشط بها تنظيم داعش الارهابي".

وكشف النعمان ان "جهاز مكافحة الارهاب العراقي، لديه تنسيق استخباري مع الوكالات الاستخبارية والبيشمركة والمفاصل الامنية في اقليم كردستان".

وتابع: "كما ان المناطق الفاصلة بين حدود الاقليم والمناطق الاتحادية تمثل مناطق اهتمام للجهاز وستشهد عمليات امنية مشتركة او خاصة لقوات الجهاز في الفترة المقبلة ".

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