الجزائر والمغرب يتعادلان ايجابيا بالوقت الاصلي

2021/12/12 | 00:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتهت مباراة الدور ربع النهائي الاخيرة لكأس العرب بين منتخبي الجزائر والمغرب بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.تقدم منتخب الجزائر عن طريق ياسين براهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وسرعان ماعادل المغرب بعد دقيقتين عن طريق محمد النهيري.ولجأ المنتخبان الى شوطين اضافيين لحسم نتيجة المباراة ./انتهى3

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