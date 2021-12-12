رئيس اركان الجيش يثمن دور الفرنسيين ودعمهم المتواصل للمؤسسة العسكرية العراقية

2021/12/12 | 00:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ثمن رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، دور الأصدقاء الفرنسيين ودعمهم المتواصل للمؤسسة العسكرية من خلال العمل والتنسيق المستمر في التصدي للإرهاب والقضاء عليه.وذكر بيان لوزارة الدفاع , ان يار الله استقبل , اليوم السبت ,نظيره الفرنسي الجنرال تييري بوركهارد والوفد المرافق له.وثمن رئيس اركان الجيش خلال اللقاء, دور الأصدقاء الفرنسيين ودعمهم المتواصل للمؤسسة العسكرية من خلال العمل والتنسيق المستمر في التصدي للإرهاب والقضاء عليه،مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الطائرات والسفن والمدفعية الفرنسية في توفير الدعم والغطاء لقطعاتنا العسكرية خلال معارك التحرير التي ساهمت بشكل فعّال في تحقيق النصر، إضافة الى تقديم الأسلحة والإسناد والتدريب والجهد الاستخباري.من جانبه اكد رئيس أركان الجيش الفرنسي على مواصلة بلاده في تقديم كل أشكال الدعم للجيش العراقي على مستوى التدريب والمشورة، مشيداً بالتطور الكبير بالقدرات القتالية للقوات الأمنية في ملاحقتها وتصديها لبقايا العصابات الإرهابية".وحضر اللقاء بحسب البيان أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش، ومعاونو رئيس أركان الجيش (العمليات- التدريب-الميرة)، والمفتش العسكري العام، وقادة الأسلحة (البرية- الجوية -البحرية-طيران الجيش)، وأمناء سر العمليات واستخبارات رئاسة أركان الجيش./انتهى2

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