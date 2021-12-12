ذكريات طفولة.. قصر الرحاب 15 - مهند البراك

2021/12/12 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مهند_البراك قصر الرحاب في ذلك العام تم افتتاح جسر الأئمة الجديد .



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من جهة الأعظمية، في حفل جماهيري حاشد التمّ فيه الجميع لمشاهدة الملك الشاب فيصل الثاني و هو يفتتح الجسر تحت طوق خشبي احتفالي كبير ترفرف عليه الأعلام العراقية و اعلام التحيات، بمشاركة الوصي عبد الإله و نوري السعيد و الوزراء و كبار المسؤولين الحكوميين غير المحبوبين و الذين كانوا لاينالون الاّ لعنات الناس، علناً ......





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