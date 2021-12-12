بعد تسجيل أوميكرون بتركيا.. صحة كردستان تتحدث عن بروتوكولات خاصة للمواطنين

2021/12/12 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان آسو حويزي، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات رقابية مشددة.وقال حويزي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "صحة الإقليم اتخذت إجراءات مشددة، ولديها بروتكولات خاصة للمواطنين القادمين من الدول التي سجلت إصابات بمتحور أوميكرون والموجة الجديدة".وأضاف أن "الإقليم أصبح يمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع الموجات الجديدة، ولكن مازلنا في مرحلة حرجة، ويجب عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وكان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة قد اعلن بوقت سابق، تسجيل 6 إصابات بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا .

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