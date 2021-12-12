الجزائر بالمربع الذهبي بعد الفوز على المغرب بركلات الترجيح

2021/12/12 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أكمل مقاتلي الصحراء بالمنتخب الجزائري اضلع المربع الذهبي في بطولة كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة عندما فاز على المغرب بركلات الترجيح 5/3، بعد أن انقضى الوقت الأصلي بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.بدأت المباراة التي احتضنها استاد الثمامة سريعة و قوية و شديد الالتحامات و سريعة و أداء تكتيكي عالي للفريقين و انتهى الشوط الاول سلبيا.الشوط الثاني استمر العرض و الأداء القوي المنتخبين و تقدم الجزائر عن طريق الكابتن ياسين ابراهيمي بالدقيقة 60 من ركلة جزاءو سرعان ما عادل اسود الاطلس عن طريق ناهيري بالدقيقة 63، و بهذه النتيجة ينتهي الوقت الأصلي.و ذهبت المباراة إلى الأوقات الاضافية و بالشوط الأول الإضافي سجل يوسف بلايلي أجمل أهداف البطولة بالدقيقة 101 و عاد مرة ثانية المغاربة و عادلوا النتيجة عن طريق الكابتن بدر بونون بالدقيقة 120، و ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح ليحسم الموقف الحارس الجزائري ريس امبولحي و يهدي الفوز لبلده.وبهذا الفوز رسميا ستلتقي قطر البلد المضيف الجزائر الأربعاء المقبل بنصف نهائي بطولة العرب و بنفس الدور تلتقي مصر تونس.

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