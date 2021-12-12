2021/12/12 | 01:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهلت الجزائر الى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب في قطر بفوزها على المغرب ، في الدور ربع النهائي ، بفارق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة / 5 ـ 3 / ، بعد ان انتهت المباراة بوقتها الاصلي وشوطيها الاضافيين بالتعادل بهدفين .سجل هدفي الجزائر ياسين ابراهيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 62 ويوسف بلايلي في الدقيقة 102 ، فيما سجل للمغرب محمد النهيري 64 ، وبدر بانون 111.وسيلتقي منتخب الجزائر في مباراة نصف النهائي نظيره القطري ، مساء الاربعاء المقبل./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ركلات الترجيح تنقل الجزائر الى نصف نهائي كأس العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ركلات الترجيح تنقل الجزائر الى نصف نهائي كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).