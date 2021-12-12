2021/12/12 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت ركلات الترجيح معركة ربع نهائي كأس العرب بين الجزائر والمغرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تحسم معركة كأس العرب مع المغرب وتعبر إلى مربع الذهب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تحسم معركة كأس العرب مع المغرب وتعبر إلى مربع الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).