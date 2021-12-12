2021/12/12 | 01:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jzn1uW_Y4FE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل د. ناجح الميزان: بارزاني سيدعم اي تقارب بين الخنجر والحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل د. ناجح الميزان: بارزاني سيدعم اي تقارب بين الخنجر والحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).