صور من النهائي المبكر.. الجزائر تكمل أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس العرب

2021/12/12 | 01:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

تجاوز المنتخب الجزائري بكرة القدم، فجر الأحد، نظيره المغربي في الدور الربع النهائي من المونديال العربي المقام في قطر.

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وقدم المنتخبات مستوى كبيراً على مدى دقائق المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

وفي الشوط الإضافي الأول تمكنت الجزائر من إحراز هدف التقدم بتسديدة دقيقة من مسافة بعيدة عبر نجمها يوسف بلايلي في الدقيقة 101.

رد المغرب جاء في الشوط الإضافي الثاني، برأسية متقنة من اللاعب بدر بانون في الدقيقة 111.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي حسمت لصالح الجزائر بنتيجة (5 - 3)

وستواجه الجزائر المنتخب القطري الذي قدم مستويات كبيرة في المباريات السابقة، فيما تلاقي مصر تونس في ديربي عربي إفريقي جديد يوم الأربعاء المقبل.

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