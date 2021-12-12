اتفاق على مشاركة زيدان بقميص المنتخب الوطني في مواجهة إيران

2021/12/12 | 02:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مدربُ المنتخب الوطني العراقي زيليكو بيتروفيتش، أنّ اللاعب زيدان إقبال سيتواجد في مباراة العراق المقبلة أمام إيران في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال بيتروفيتش في تصريح، إنّ "اللاعب زيدان إقبال سيتواجد في مباراة إيران المقبلة في تصفيات كأس العالم بعد الاتفاق على توجيه الدعوة له".

وأضاف مدرب المنتخب الوطني، أنّ "اجتماعات منفردة ستعقد مع مدربي الأندية في الدوري الممتاز لشرح خطة عمله للفترة المقبلة"، مشيرًا إلى تواجده "في مباريات الدوري الممتاز من أجل استقطاب لاعبين جدد للمنتخب الوطني، والبحث عن لاعبين شباب في الفترة المقبلة".

وتجمد رصيد المنتخب العراقي بـ 4 نقاط في المركز قبل الأخير حيث تقبع سوريا بنقطتين بعد الخسارة في مباراته الأخيرة بالتصفيات، بينما عزز المنتخب الكوري موقعه في المركز الثاني بـ 14 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه المنتخب الإماراتي ثالث المجموعة.

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